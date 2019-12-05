Meteorolojiden 5 il için kuvvetli don ve buzlanma uyarısı

05.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:28

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 12.00'ye kadar Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA