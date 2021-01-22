Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji'ye göre önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde sürecek olan yağışların 28 Ocak Perşembe günü itibarıyla kara dönüşmesi bekleniyor. Öte yandan Trakya ise kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak.

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken MGM'den gelen açıklama ile İstanbul için yeni bir müjde verildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya perşembeden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.