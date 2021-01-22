Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor

22.01.2021 07:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:45

Meteoroloji'ye göre önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde sürecek olan yağışların 28 Ocak Perşembe günü itibarıyla kara dönüşmesi bekleniyor. Öte yandan Trakya ise kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak.

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken MGM'den gelen açıklama ile İstanbul için yeni bir müjde verildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya perşembeden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ali Çelebi Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 07:45:56. #1.15#
title