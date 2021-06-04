Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.