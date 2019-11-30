Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var
Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde yağmur beklenirken Erzurum, Kars ve Van'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve batı, Marmara ve Kuzey Ege'de zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas'ın yükseklerinde zamanla karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARS °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Haber Videosu: Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var