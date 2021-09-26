Önümüzdeki haftayı işaret eden Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.

Yağışların ise Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde görüleceği tahmin ediliyor.

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