Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiyegenelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz ,Sakarya, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleriile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

700 METRE VE ÜZERİ RAKIMLI YERLERDE KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksekkesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışıkyağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak veDamal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanmaile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarakarşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pusve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsimnormalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra ortakuvvette eseceği öngörülüyor.