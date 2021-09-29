Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var - Haberler
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Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri sağanak yağışlı. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var - Haberler
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