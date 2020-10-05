Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve toz fırtınası uyarısı
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve toz fırtınası uyarısı

05.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 08:35

Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacağı ön görülüyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından paylaşılan 'Türkiye İçin Uyarı Durumu' haritasında; Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Muğla ve Yalova olmak üzere 10 il için sarı uyarı verildi.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve toz fırtınası uyarısı

EGE VE MARMARA'DA KUM FIRTINASI UYARISI YAPILDI

Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmiyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanıma göre sarı kodlu uyarı için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadesine yer veriliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış ve toz fırtınası uyarısı
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