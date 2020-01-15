: Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

15.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

FIRTINA, CUMA GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İSTANBUL HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İZMİR HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

ADANA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17

ANTALYA HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu 18

SAMSUN HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

TRABZON HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10

ERZURUM HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu -2

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: Az bulutlu 10

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