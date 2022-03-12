Meteoroloji'den kritik uyarı! Aybar kar fırtınası gidecek, kuvvetli yağmur gelecek

İstanbul'da perşembe gününden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Megakenti esir alan kar yağışının ne zaman biteceği ve yeni hava olayının ne olacağı merak konusu oldu.

SICAKLIKLAR EKSİ 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, uydu görüntülerini değerlendirerek cumartesi günü yoğun kütlenin Anadolu Yakası üzerinde görüldüğünü ancak yarın sabah saatlerine dek Karadeniz üzerinden gelen kar kütlelerinin megakentin tamamında etkili olacağını duyurdu. Bu gece sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ifade eden Yavuz, yarın sabah saatlerine kadar yoğun olması beklenen kar ile birlikte İstanbul'da gün içinde sıcaklığın ise en fazla 3 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini ifade etti.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

Pazartesi günü etkisini hafifleterek kenti terk etmesi beklenen Aybar kar fırtınasının ardından Çarşamba günü ise yeni yağış dalgası İstanbul'a girecek. Salı günü çok bulutlu hava beklenirken yağış ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri Çarşamba günü ise yağışların artık yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi. Son 30 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı İstanbul'da Mart ayında böyle bir hava dalgasının megakentte daha önce görülmemiş nitelikte olduğu ve yaklaşık bir hafta süren düşük sıcaklığın pazartesi günü itibarıyla artık mevsim normallerine döneceği konusunda uzmanlar hemfikir.

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