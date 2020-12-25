Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

25.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 13 il için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak bir fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji tahmini sonrası İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. 13 il için yapılan sarı kodlu uyarıda; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa'da kuvvetli fırtına görüleceği öngörüldü.

FIRTINA SAATTE 75 KM'YE KADAR ÇIKABİLİR

Meteoroloji internet sayfasından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

İSTANBUL VALİLİĞİ DE OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bugün (25 Aralık) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı
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