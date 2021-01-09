Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir il için turuncu, İstanbul dahil 9 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2021 günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Karadeniz Bölgesi ve yurdun batı kesimi için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, bazı illeri sarı ve turuncu kodla uyardı.

9 İL İÇİN SARI, BİR İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale için sarı kodlu, Balıkesir için turuncu kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

TURUNCU VE SARI ALARM NEDİR?

Meteoroloji tarafından turuncu alarm için "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir", sarı alarm için de "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" açıklaması yapılmıştı.