Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yarın başlayacak kuvvetli sağanağın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer aşırı yağışa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

24.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:13
Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 'da gök gürültülü sağanağın yarın sabah başlaması, akşam etkisini artırarak sürmesi ve salı günü de devam etmesi bekleniyor. İl genelinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülen sağanağın, Antalya merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 'da yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanağın salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Muğla merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI

Isparta ve 'da da yarın öğlen başlaması öngörülen sağanağın, salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli yağış (51-100 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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