Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı

13.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:25
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı

Yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin etkisini hissettirmeye başladığı dönemde Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Kurumun resmi internet sitesinde perşembe gününe ilişkin yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kar yağışı, 15 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri için kar yağışı uyarısı yapılırken, yurdun diğer kesimlerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

25 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı raporda; kar yağışı uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Sivas, Malatya, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Karabük.

15 İL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Kayseri, Bayburt,Çorum, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Bolu, Konya, Isparta, Burdur, Uşak, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

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