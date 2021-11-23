Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yarın yurdun tamamında yağışlı hava etkili olacak.

10 İLE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

3 İLDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.

26 İL İÇİN SARI, 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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