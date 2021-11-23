Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor - Haberler
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Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Türkiye'nin tamamı yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile güneydoğusunda sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeyinde kar şeklinde olacak. Öte yandan yarışların kuvvetli olması beklendiğinden 27 il için sarı ve turuncu kodla uyarı da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yarın yurdun tamamında yağışlı hava etkili olacak.

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.

Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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