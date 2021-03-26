Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak

Meteoroloji, Türkiye'nin doğusunda yer alan 14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıda kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, doğu kesimlerde görülmesi beklene kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı