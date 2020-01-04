Mete Yarar, Türkiye'nin sıcak gündemini İHA'ya değerlendirdi

04.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:47

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ve PKK'nın ülke içindeki son durumunu değerlendi.



Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap fuarı için Giresun'a gelen Eski Özel Kuvvetler Askeri, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı değerlendirmede, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin harekete geçeceğini ama o günün bugün olmadığını söyledi.



Yarar, İsrail'in daha önce birçok kez İranlı askerleri öldürdüğünü ama İran'ın sert bir tepki göstermediğini belirterek, "Bugüne kadar İsrail İran'ın general düzeyinde birçok kişisini hava harekatlarıyla Suriye içerisinde vurdu ve öldürdü. Bugüne kadar bu olaylara tepki vermeyen İran'ın Amerika'ya çok sert tepki vermesini beklemeyin. Bugünkü açıklamasında zamanı ve yeri biz belirlemek suretiyle bir gün bunun cevabını vereceğiz dediler. Bildiğimiz İran'ın tavrı bu ve bu böyle gidecek. Bir gün bir şey yapacaklar ama bunun için bekleyecekler onun için o gün bugün değil" dedi.



Türkiye'nin Libya'ya savaşa değil bayrak göstermeye gittiğini kaydeden Mete Yarar, "Biliyorsunuz ülke toprakları kadar karasuları dediğimiz alanlarda çok önemli. Cumhurbaşkanı bunu çok net ifade etti, Yunanistan ve diğer ülkeler Türkiye'ye neredeyse olta atmak noktasına getirmeyecekler diyordu ve Libya ile özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bu hükümetle bir anlaşma imzaladı. Bize dayatılan 41 bin kilometrenin dışında 189 bin kilometrelik bir alanda bir hak iddia ettik. Bu hakkı sürdürebilmenin şu anda bir tek yolu var Ulusal Mutabakat Hükümetinin ayakta kalabilmesi" ifadelerini kullandı.



"Savaşın bir parçası olmaktan çok bir denge unsuru olarak oraya gidiyoruz" diyen Yarar, "Yani bizim askerlerimiz gittiğinde görev ve kapsam olarak bir savaşı sürdürecek veya alanda muharebeye girecek durumu yok. Aynı Katar'da olduğu gibi aynı Somali'de olduğu gibi bayrak göstermeye gidiyor Türkiye çünkü Türkiye'nin bayrak gösterdiği hiçbir yerde mukavemet olmadı çünkü siz 70 askerle de gitseniz, 100 askerle de gitseniz sizin gücünüz 82 milyon. Hatırlayın Katar'a ültimatom verildiğinde 1 ay sonra Katar işgal edilecek denildiğinde 70 asker gitmişti ve o askere oradaki tüm işgali durdurmuştu" şeklinde konuştu.



Terör örgütü PKK'nın en yoğun olduğu dönemde dahi sayısal olarak bölgeye giremediklerini kaydeden Yarar, "Yapmaya çalıştıklarının asıl amacı terörü yaygınlaştırmak, toplum üzerinde baskı oluşturmak kendisine yakın olan gruplara 'ben her taraftayım' diyerek mesaj vermek. Bırakın Karadeniz'i İçişleri Bakanının açıkladığı rakamlara baktığınızda terör örgütü ilk kurulduğu sayının altına yaklaşmaya başladı. Türkiye'de bilinen terörist sayısı 500'ün altına indi. Bunu düşündüğünüzde bırakın hani Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde sınıra yakın yerlerde bile 10 kişiden fazla sayıya bile çıkamıyorlar. Biraz daha sabırla, biraz daha mücadeleyi titizlikle devam ettirerek bırakın Karadeniz'e bu soruyu sormayı bana birkaç sene sonra Hakkari ilinde bile bu soru sorulmayacak" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA