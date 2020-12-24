Metanet nedir, ne demek? Metanetli olmak ne demek? Metanet TDK anlamı
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Metanet nedir, ne demek? Metanetli olmak ne demek? Metanet TDK anlamı

24.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:40
Metanet nedir, ne demek? Metanetli olmak ne demek? Metanet TDK anlamı

Metanet nedir? Metanet ne demek? Metanetli olmak ne demek soruları çokça araştırılıyor. Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında denk geldiğimiz ve ilk kez duyulan sözcükleri merak ederiz. İşte Metanet ile ilgili detaylar...

Metanet kelime anlamı olarak, dayanma, sağlam, güçlü ve metin olma, sağlamlık, dayanıklılık anlamlarına gelmektedir. Peki, Metanet nedir? Metanet ne demek? Metanetli olmak ne demek? İşte detaylar...

METANET NEDİR, NE DEMEK?

Kelime olarak sağlamlık, kavilik, sözünden ve kararından dönmemeklik gibi manalara geliyor. Ayrıca insanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması manasına da geliyor. Metanetin zıddı ve mukabili zaaf'dır. Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciye ve ahlaktır.

METANETLİ OLMAK NE DEMEK?

Metin olma, dayanma, dayanıklılık. Başlarına gelen olumsuzluklara rağmen depresyona girmemeyi başaranlar, "metanet sahibi" kabul ediliyor

METANET TDK ANLAMI

Metanet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metanet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre metanet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık

Metanet nedir, ne demek? Metanetli olmak ne demek? Metanet TDK anlamı

METANET TDK ANLAMI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:40:26. #1.15#
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