Metamorfoz

09.08.2019 08:48

İtiraf edeyim, bu kareye uzun uzun baktım "Gerçekten o mu?" diyerek... Oymuş.

Karşınızda Gonca Vuslateri'nin en şık hali. Genelde bohem bir stili benimseyen oyuncu, yüksek belli tulumuyla çok zarif. Üstelik tasarımın rengiyle de sezon trendlerini yakalıyor. Sade aksesuvarlar ve nude ayakkabılarla dengeli, klas bir moda çalımı yapıyor.

Dağınık göründüğüne bakmayın: Saçındaki dağınıklık da bu çabasız şıklığın en önemli tamamlayıcısı...

Kıssadan hisse: Gol olur!