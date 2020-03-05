Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmi
Haberler » Sinema » Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmi - Haberler

Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmi

Metallica & San Francisco Symphony S&M2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Metallica & San Francisco Symphony S&M2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57
Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmi

Film,1999 yılında gerçekleştirdikleri konserin 20. yılı için nedeniyle ikince kez bir araya gelen ile Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdikleri konseri gözler önüne seriyor. Metallica’nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydının yer aldığı filmde, hem 1999 yılında çıkan S&M albümünden parçalara hem de yeni şarkıların senfonik versiyonlarına yer veriliyor.

Filmin Türü: Müzikal

Orijinal Adı: Metallica & San Francisco Symphony S&M2

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 150 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 08.10.2019


Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler