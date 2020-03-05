Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmi
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Film,1999 yılında gerçekleştirdikleri konserin 20. yılı için nedeniyle ikince kez bir araya gelen Metallica ile San Francisco Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdikleri konseri gözler önüne seriyor. Metallica’nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydının yer aldığı filmde, hem 1999 yılında çıkan S&M albümünden parçalara hem de yeni şarkıların senfonik versiyonlarına yer veriliyor.
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Metallica & San Francisco Symphony S&M2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 150 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 08.10.2019
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Kaynak: InterSinema.com