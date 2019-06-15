Mesut öldü mü? Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 521. sezon finali izle

Arka Sokaklar dizisi son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Volkan'ın şehit olmasının ardından, Selin'in peşine düşen uyuşturucu tacirleri, Mesut'u vurur.Arka Sokaklar dizisinin 521. sezon finali bölümünde neler oldu? 522. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar dizisi hakkında merak edilenler…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

522. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Arka Sokaklar dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Ekrana gelen 522. sezon finali bölümünde: Uyuşturucu baronunun işlerini engelledikleri için Rıza baba ve ekibi hedef olur. Bu zor süreçte Volkan şehit edilir ve Mesut da vurulur. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

521. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uyuşturucu baronu Nejat, gençleri intihara sürükleyen hapın satışını büyük ölçüde engelleyen ekibi hedef alır. Rıza Baba ve Engin Müdürün ekibi de boş durmaz Nejat ile bağlantılı kişilere operasyonlar düzenler ve Nejat köşeye sıkışır. Saklandığı villanın da belirlenmesi ile uyuşturucu labaratuvarda saklanmaya başlar. Adamlarından birinin hatası yüzünden Rıza babanın ekibiyle karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında kaçmayı başaran Nejat'ın peşine Volkan komiser düşer. Gözden kaybettiği sırada Nejat, Volkan'ı vurur. Olay yerine gelen ekip Volkan'ı hemen hastaneye kaldırır. Başarısız bir ameliyat sonucu Volkan şehit olur.

MESUT VURULUR!

Selin ve Mesut tatile çıkmak için tren istasyonuna gider. Selin'in peşine takılan uyuşturucu baronun ikinci adamı onu takip eder. Bu adam baronu ortadan kaldırmak ve yerine geçmek için ikiyüzlü davranarak ekibe yardım etmiştir. Yaşanan bir olaya şahit olan ve onu deşifre edeceğinden şüphelendiği Selin'i öldürmek için peşine düşmüştür. İstasyona gelen adam Mesut'la karşılaşınca şaşırır. Mesut baronu yakalatmak için çaba harcayan bu adamdan şüpheleniyordu ve şüphelerinde haklı olduğunu anlar. Adam cebinde sakladığı silahla üst üste Mesut'a ateş eder. Mesut kanlar içinde yere yığılır.