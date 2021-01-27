Mesut Özil - İmza Töreni hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman?

Mesut Özil Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe de Mesut Özil'e kavuştu, bir rüya gerçek oldu. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mesut Özil'in imza töreni hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman olacak? Mesut Özil Ne zaman sözleşmeyi imzalayacak?

Mesut Özil Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe de Mesut Özil'e kavuştu, bir rüya gerçek oldu. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mesut Özil'in imza töreni hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman olacak? Mesut Özil Ne zaman sözleşmeyi imzalayacak? İşte detaylar haberimizde...

MESUT-ÖZİL İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin 'Bir Rüya' olarak gördüğü ve bu rüyayı gerçekleştirdiği Mesut Özil, 3.5 yıl Fenerbahçe forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan, Kayserispor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve 90 dakikayı Ülker Stadı'nda takip eden Mesut, bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti. Fenerbahçe taraftarı şimdi gözünü solak yıldız için yapılacak imza törenine çevirdi.

Mesut Özil'in imza töreni hakkında beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. Buna göre dünyaca ünlü yıldız, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde tarihi imzayı atacak. Taraftarların sabırsızlıkla bekledikleri tören 27 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak ve FB TV'den ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE'DEN İMZA TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Mesut Özil'in basın toplantısı için 60 medyadan toplamda 130 gazeteci yer alacak. İngiltere, Almanya, İspanya gibi önde gelen ülkelerin basın toplantısını canlı yayınlacağı öğrenildi. Fenerbahçe, yapacağı imza töreni ile ilgili farklı bir çalışma da başlattı. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olan imza töreni için herkese interaktif katılım hakkı tanıyan sarı lacivertliler, imza törenini takip etmek isteyenler için uygulama cüzdanına 250 FBC yüklemesi gerektiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz

Mesut Özil'in imza töreni:

Tarih: 27 Ocak Çarşamba

Saat: 15:00

Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri