Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı
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Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı

Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Devre arasında İngiliz takımı Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü Instagram'dan romantik mesajla kutladı. İşte detaylar...

Devre arasında İngiltere takımı Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan futbolcu, oyuncu eşiyle selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaşarak, duygusal mesaj yazdı. Gülşe'ye güller aldığı görülen Özil, "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" diye yazdı. 2019 yılında evlenen çiftin Eda adında kızı bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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