Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta hangi dizilerde yer aldı!
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Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta hangi dizilerde yer aldı!

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Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, eşinin beyin kanaması geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Üzücü gelişme sonrası Mesut Akusta hakkında detaylar merak edildi.

Oyuncusu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta hangi dizilerde yer aldı!

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Şubat 1964

Kaç yaşında: 57yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: Gözlü

Boy: 1,8 m

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta hangi dizilerde yer aldı!
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