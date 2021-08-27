Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından sevenleri sık sık Mesut Akusta'nın sağlık durumunu araştırdı. Mesut Akusta'nın son durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı, zorlu süreci atlatan oyuncu gözlerini açtı. Peki, Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?