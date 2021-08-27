Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından sevenleri sık sık Mesut Akusta'nın sağlık durumunu araştırdı. Mesut Akusta'nın son durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı, zorlu süreci atlatan oyuncu gözlerini açtı. Peki, Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?
Mesut Akusta kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Peki,Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta mesleği nedir? Mesut Akusta hayatı ve biyografisi nedir? Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar haberimizde…
MESUT AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.
MESUT AKUSTA DİZİLERİ
- 2021: Teşkilat- Mete
- 2018: Börü- İrfan Aladağ
- 2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem
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- 2013: Karagül- Kendal Şamverdi
- 2011: Ay Tutulması- Şevket
- 2009: Ezel Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- 2009: Umut- Turan Bey