Sözü ve müziği Deniz Güneysel'e ait olan şarkının Erhan Moğol yönetmenliğindeki klibinin çekimleri ise Karaköy'de 7 saat sürdü.

Blues ve reggae tonlarındaki alt yapısıyla yazı ritmik tonlarla uğurlayan Vur Vur şarkısının nakaratı ise "Bu böyle gitmez, gemi öyle yürütülmez. Dümeni kaptana vermeli, sonra çıkıp gitmeli" sözlerinden oluşuyor. Mesud Paragan'ı klipte grup üyeleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Klibin gece teması izleyicileri sanki bir konserde canlı performansı izliyorlarmış gibi hissettiriyor.

Kendi bestelerinin yanı sıra Mahzuni'ye Saygı projesi başta olmak üzere Anadolu Rock projelerinde yer alan Ardahan doğumlu Paragan'ın, Şimdi Lütfen,Zombiler Bizi Öper, Kal Biraz

ve Düşe Kalka şarkıları da büyük ilgi görmüştü.

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