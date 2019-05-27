Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

TUTUKLANDIDiyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı.

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

TUTUKLANDI
Diyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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