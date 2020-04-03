MESKİ, Tarsus ilçesinde 19 mahalleye içmesuyu ileten isale hattını yeniledi
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MESKİ, Tarsus ilçesinde 19 mahalleye içmesuyu ileten isale hattını yeniledi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde yeni döşenen isale hattı ile 19 mahallenin içmesuyu miktarını artırdı.

03.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:11
MESKİ, Tarsus ilçesinde 19 mahalleye içmesuyu ileten isale hattını yeniledi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde yeni döşenen isale hattı ile 19 mahallenin içmesuyu miktarını artırdı. Bu sayede terfili su kaynağının çalıştırılmamasıyla birlikte güncel elektrik fiyatları baz alındığında, yıllık ortalama 600 bin lira enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Gerçekleştirilen proje kapsamında Çatalçeşme kaynağından 250 milimetre çapında 2 bin 550 metre yeni içmesuyu isale hattı imalatı yapılarak, içmesuyunun Yenihan deposuna iletimi sağlandı. 19 mahalleye verilen içmesuyu miktarı artırılırken, Boğazpınar, Defnepınarı'ndaki terfili su kaynağının çalıştırılmaması ile birlikte terfili hattının enerji maliyetinden tasarruf elde edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Yenihan içme suyu deposundan su alan Kızılçukur, Alibeyli, Çiftlik, Hacıhamzalı, Göçük, Kadelli, Yazlık, Kırıt, Taşobası, Körlübeyi, Kurbanlı, Sağlıklı, Yanıkkışla, Koçömerli, Çavuşlu, Çokak, Çamalan, Kaburgediği ve Karakütük mahallelerinin su miktarı artırılarak, içmesuyu sorununa son verildi.

Mahalle muhtarları, mahallelerinde mevsime bağlı su sıkıntıları olduğunu belirterek, MESKİ Genel Müdürlüğü Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruna hemen müdahale ettiğini belirtti. Yapılan çalışma ile içmesuyu miktarı artırılırken, terfili hatlar nedeniyle yaşanan enerji sarfiyatının önüne geçildiğini ifade eden muhtarlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehir merkezinde ve kırsalda çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Hayata geçen projelerimizin hepsi, Mersin'i yarınlara sorunsuz taşıyacak projelerdir. Tarsus ilçesinin 19 mahallesinin içmesuyu miktarını artıran yeni isale hattı ile birlikte terfili hattını devre dışı bırakarak, enerji tasarrufu sağladık. Mahallelerin içmesuyu problemini çözdük. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda Çatalçeşme su kaynağına yaklaşık 2 bin 550 metrelik isale hattı imalatı yaparak, 19 mahallemizin içmesuyu problemini ortadan kaldırdık. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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