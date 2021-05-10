Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede? Mescid-i Aksa önemi nedir?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eden Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede? Mescid-i Aksa önemi nedir?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eden Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa hangi ülkede? Mescid-i Aksa önemi nedir?

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Günümüzde Kudüs kentinin Eski Şehir kısmı İsrail devletinin kontrolü altındadır fakat Mescid-i Aksa'nın kontrolü Ürdün destekli Filistin devletinin kontrolündedir. Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra üçüncü olarak kutsal kabul edilen bir yer olan Kudüs'te bulunuyor. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir Bölgesi'nde bulunan bu kutsal nokta Müslümanların ziyaret etmesi gereken bir yer. Mescid-i Aksa surlarla çevrili bir yer. Müslümanların da ilk kıblesi de burası. Yaklaşık olarak 150 dönüm alana sahiptir.

MESCİD-İ AKSA ÖNEMİ

Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olması sebebiyle önem taşır. Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.