MESAM'a seçim iptali davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MESAM'a seçim iptali davası

MESAM'a seçim iptali davası
Hürriyet - Haberler | Magazin

Genel Kurul'da alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia eden eski başkan Arif Sağ, önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesi (aklanmaması) kararının iptal edilerek yeniden görevlendirilmesini talep etti.

Genel Kurul'da alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia eden eski başkan Arif Sağ, önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesi (aklanmaması) kararının iptal edilerek yeniden görevlendirilmesini talep etti.

ESKİ YÖNETİM GELSİN

Dava dilekçesinde seçimdeki usulsüzlük iddiaları anlatılarak, "Arif Sağ'ın başkanı olduğu yönetim kurulunun ibrasını talep ediyoruz" denildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Şevval Şahin Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Metin Oktay Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MESAM'a seçim iptali davası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 08:23:12. #1.16#

title