"Mesafeler Engel Değil Güzelliklere" isimli eTwinning projesi tamamlandı
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"Mesafeler Engel Değil Güzelliklere" isimli eTwinning projesi tamamlandı

'Mesafeler Engel Değil Güzelliklere' isimli eTwinning projesi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Altı farklı ülkeden 17 okul, öğretmen ve 107 öğrencinin gerçekleştirdiği "Mesafeler Engel Değil Güzelliklere" isimli eTwinning projesi tamamlandı.

Altı farklı ülkeden 17 okul, öğretmen ve 107 öğrencinin gerçekleştirdiği "Mesafeler Engel Değil Güzelliklere" isimli eTwinning projesi tamamlandı.

Proje Danışmanı Ereğli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Huriye Belen Uluçay, "Altı farklı ülkeden, 17 okul ve öğretmenle oluşturulan 107 kişilik öğrenci ekibine, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almalarını sağladık. birbirlerinden uzakta da olsalar kültürel, sosyal ve çevresel değerlerimizin hayatımızdaki önemini anlamalarını sağlamak amacıyla bu projemizi gerçekleştirdik." dedi.

Uluçay, şunları kaydetti:

"17 öğretmenin katılımıyla geçtiğimiz aralık ayında başlayan ve 6 ay süren projemiz kapsamında yaşlılarımıza saygı ve yardım, sokak hayvanlarını besleme, sevgi, saygı, empati ve sorumluluk değerleri gibi eğitim, seminer, uygulama çalışmaları ile eğitim toplantıları gerçekleştirdik. Yürütülen 'Mesafeler Engel Değil Güzelliklere' eTwinning Projesine Romanya, Azerbaycan, Hırvatistan, Letonya, Ürdün ve Türkiye'den farklı illerden lise ve ortaokul seviyesinde 107 öğrenci katıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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