Merzifon Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri satrançta il birincisi oldu

19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:26

Merzifon Namık Kemal Ortaokulu erkek öğrencileri, okul sporları satranç müsabakalarında birincilik elde ederek Amasya'yı temsil etmeye hak kazandı.



Amasya Serdar Zeren Ortaokulunda düzenlenen müsabakalarda, küçük erkek kategorisinde, Merzifon Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Murat Sarıçoban, Mehmet Ebrar Taştan, Mustafa Eren Erişen Hasan Yağız Dilli il birincisi oldu.

On dört okul arasında birinci olan takım, Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Amasya'yı temsil edecek.

Kaynak: AA