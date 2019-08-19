19.08.2019 16:52

Merzifon'da geleneksel olarak düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" programı belli oldu.Belediye Başkanı Alp Kargı, bu yıl 20.'si düzenlenecek Merzifon Haftası etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Merzifon Haftası'nın sosyal ve kültürel etkinliklerle geçeceğini ifade eden Kargı, "İlk günden itibaren aynı heyecan, aynı ruhla hareket ediyoruz. Biz söz konusu Merzifon olduğunda bir arada olmayı, aynı duruşu sergilemeyi becerebilen memleketin evlatlarıyız. Geleneksel Merzifon Haftamız kültürel ve sosyal etkinliklerle geçecek. Haftamızın birlik ve beraberliğe, kaynaşmaya vesile olmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Merzifon'un jeopolitik konumu, tarihi, ticari ve insanıyla çok daha önemli bir şehir haline geldiğini dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Merzifon'umuz hepimizin ortak değeri. Sadece yolların kesiştiği kent değil, kültürü, tarihi ve sanayisiyle bölgenin kalkınmış en nadide yeri. Şehrimiz tek çatı altında her yıl, içinde çok zengin, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerin yer aldığı bir hafta gerçekleştiriyor. Bu haftanın gerçekten çok faydası var. Gerek Merzifonlu vatandaşlarımız gerekse Amasya ve dışarıdan gelen değerli misafirlerimiz bu güzel faaliyetlere katılarak aralarındaki kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendiriyor. Bu haftanın birliğimize, beraberliğimize, kaynaşmamıza, kardeşliğimize birçok faydaları bulunuyor."

Kargı, 27-28-29 ve 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenleyecekleri Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası'nda Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi, ulusal fotoğraf yarışması, sünnet şöleni, resim sergilerinin yer alacağını, sanatçı Derya Uluğ'nun da konser vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA