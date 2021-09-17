Merzifon'da yangın çıkan evde hasar oluştu
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Cevizli Sokak'ta Ömer Çiçek'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri