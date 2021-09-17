Merzifon'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Cevizli Sokak'ta Ömer Çiçek'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.