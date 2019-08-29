Merzifon'da sünnet şöleni

29.08.2019 16:58

Merzifon Belediyesi, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Merzifon Haftası Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 41 çocuğu sünnet ettirdi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Çanakkale Şehitleri Parkı'nda düzenlenen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, çocukları ve ailelerini tebrik ederek, sağlıklı bir ömür diledi.

Kargı, 41 çocuğun Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde sünnet ettirildiğini belirterek, "Yavrularımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyorum. Allah onların damatlıklarını da görmeyi bize nasip etsin." dedi.

Etkinlikte çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle sevindirilen çocuklar, konvoy eşliğinde şehir turu da yaptı.

Kaynak: AA