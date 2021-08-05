Merzifon'da şebeke suyuyla, bahçe sulamak, araç ve halı yıkamak yasaklandı

Merzifon Belediyesi yaptığı duyuru ile vatandaşların şebeke suyuyla, bahçe sulamasını, araç ve halı yıkamasını yasakladı.

Merzifon Belediyesi yaptığı duyuru ile vatandaşların şebeke suyuyla, bahçe sulamasını, araç ve halı yıkamasını yasakladı.

Duyurudan sonra söz konusu yasaklara uymadığı tespit edilen vatandaşlar hakkında para cezası uygulanacağı bildirildi.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının içme suyu ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi, ev ve iş yerlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için bir dizi kararlar aldıklarını söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunan Basmacı, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcak havaların yaşandığı yaz günlerinde, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de iklim değişikliğine paralel olarak içme suyu kaynaklarında oldukça azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemizde hortum takılarak, bidon veya kova kullanılarak şebeke suyu ile bahçe sulanması, araç, halı, yol ve tretuvarların yıkanması yasaklanmıştır. Bu hassasiyete tüm hemşehrilerimizin duyarlılık göstermelerini özellikle rica eder, içme suyumuzun tasarruflu bir şekilde kullanılması konusundaki duyarlıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan