Merzifon'da Hastane Çalışanları Arasında Futbol Turnuvası

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi bölümler arası halı saha turnuvası yapıldı.

Yedi takımın katıldığı turnuvada yapılan maçlar sonucunda bilgi işlem bölümü birinci olurken, güvenlik bölümü ikinci, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli'nin forma giydiği idare bölümü üçüncü oldu.

Başhekim Sezikli, birinci olan takımın kupasını verirken yaptığı konuşmada, turnuva tertip komitesine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Turnuvanın centilmence geçtiğini dile getiren Sezikli, "Bölümler arası futbol turnuvası uzun süren çekişmeli, heyecanlı, centilmence geçen maçlar sonunda tamamlandı. Hastane çalışanları arasında moral, motivasyon, kaynaşmayı hedefleyen ve sağlık için spor misyonu olan bu turnuvaya katılan derece elde edemeyen doktorlar, teknisyenler, mutfak ve ameliyathane takımlarını da tebrik eder bir sonraki turnuvalarda başarılar dilerim." diye konuştu.