Merzifon'da AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi yapıldı
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Merzifon'da AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi yapıldı

11.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:07
Merzifon'da AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Merzifon İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Merzifon İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek liste ile gidilen seçimler sonucunda AK Parti Merzifon Gençlik Kolları Başkanlığına Oğuzhan Çalışkan seçildi.

Çalışkan, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü kendilerine düstur edindiklerini söyledi.

Gerek seçim zamanı gerekse seçim sonrası gece, gündüz çalışmaya devam edeceklerini anlatan Çalışkan, "Gençlik Kolları olarak, sosyal sorumluluk projeleri ile her alandaki genç kardeşlerimizin yanında olacak, nerede bir mazlum nerede bir ihtiyaç sahibi var ise Allah'ın izniyle yaralarını saracak, dertlerine bir nebze olsun derman olabilmek için gece gündüz çalışarak durmadan, yorulmadan mesai yapacağımızın buradan sözünü veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye'nin öncü nesli olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine tam bağlı şekilde yol alacağız." diye konuştu.

Çalışkan'ın başkanlığında Yönetim Kurulunda ise Ali Kırmızıgül, Alperen Sürmeli, Ethem Ekici, Ramazan Kuzucu, Hamit Bulat, Ahmet Kavak, Fatih Tombul, Büşra Şahin, Sılacan Toprak, Mustafa Emin Ünsün, Bahadır Yıldırım, Yusuf Yetkin, Destegül Uzun, Ercan Ünlü, Hamzacan Demirci, Enes Yetkin, Mustafa Ayrancı, Metehan Erdeniz ve Merve Kervan yer aldı.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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