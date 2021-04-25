Meryem Uzerli Rus hayranlarını sevindirdi
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Meryem Uzerli Rus hayranlarını sevindirdi

Meryem Uzerli Rus hayranlarını sevindirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzerli'nin, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile başrolü paylaştığı "Kovan" filmi festival kapsamında bugün seyirciyle buluşacak.

Uzerli'nin, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile başrolü paylaştığı "Kovan" filmi festival kapsamında bugün seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzerli'nin röportaj sırasında bildiği Rusça kelimeleri söylemesi gazetecilerin dikkatinden kaçmadı. Babası Türk, annesi Alman olan ünlü oyuncunun, DNA diziliminde yüzde 12 Rus kökeni çıkmıştı. Bu durumu öğrenen Rus hayranları sevinçlerini dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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