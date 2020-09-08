5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnının görüntüsünü paylaştı
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5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnının görüntüsünü paylaştı

Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı. 5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi.

08.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:08

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gen iş hayran kitlelerine ulaşan Meryem Uzerli, bir süredir hayatını Berlin'de sürdürüyor. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, işlerini iyice ilerleterek ikinci kafesini açtı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimzi hafta ikinci kez hamile kaldığını açıklayan Uzerli, kız bebek bekliyor. Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti. Ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnının görüntüsünü paylaştı
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnının görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Hürriyet

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