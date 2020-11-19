Meryem Can kimdir? Meryem Can hayatı ve biyografisi! Meryem Can kaç yaşında, nereli?
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Meryem Can kimdir? Meryem Can hayatı ve biyografisi! Meryem Can kaç yaşında, nereli?

19.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:19
Meryem Can kimdir? Meryem Can hayatı ve biyografisi! Meryem Can kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Meryem Can, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Meryem Can hakkında merak edilenler. Meryem Can hayatı ve biyografisi. Meryem Can kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Meryem Can merak konusu oldu. İşte Meryem Can hakkında merak edilen Meryem Can kimdir, Meryem Can hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FENOMEN MERYEM CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Mart 1995

Kaç yaşında:25 yıl yaşında

Nereli: Kartal

9 Mart 1995 tarihinde İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Meryem Can, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde sürdürüyor. Meryem Can 25 yaşındadır.

Meryem Can Youtube'a 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var.

Eğlenceli videolar, günlük vloglar, challenge'lar ve bazen de dıy projelerini paylaşan Meryem Can'ın 3,68 Mn abonesi var.

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