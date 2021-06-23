Meryem Bekmez kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Meryem Bekmez kimdir? Kaç yaşında, nereli?

22:50.22'lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle, 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başaran Meryem Bekmez, Şubat 2017'deki Türkiye Şampiyonası'nda 10 kilometreyi 44:58'le tamamladı ve uzun yıllardır kırılamayan bir başka Türkiye rekorunu daha geride bıraktı. Meryem Bekmez kimdir? Meryem Bekmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tampere'deki 2018 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 10.000 m pist yürüyüşü mücadelesini 44:17.69'la tamamlayarak gümüş madalya kazanan Meryem Bekmez, 2019'da da İspanya'da yapılan IAAF Challenge yarışlarından Gran Premio Cantones de La Coruña'da 20 kilometreyi 1:29:36'yla tamamlayarak bir kez daha Türkiye rekoru kırdı. Meryem Bekmez ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

MERYEM BEKMEZ KİMDİR?

Meryem Bekmez 31 Temmuz 2000 yılında Diyarbakır'da doğan,Türk yürüyüşçü.

Bekmez, Tiflis'teki 2016 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda kaydettiği 22:50.22'lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle, Yeliz Ay'a ait 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Bundan yalnızca on gün sonra derecesini 22:24.31'e çekerek rekoru geliştirdi. Sporcu, aynı yılın salon sezonunda 14:13.67 ile 3000 m salon rekorunun da sahibi olmuştu. Bekmez 2017 salon sezonuna da rekorlarla girdi. Türkiye Şampiyonası'da 22:05.38 ile 5000 metre salon rekorunu kıran sporcu, 13:21.55'lik 3000 geçişiyle de kendine ait rekoru geliştirdi. Sporcu, Şubat 2017'deki Türkiye Şampiyonası'nda 10 kilometreyi 44:58'le tamamladı ve Yeliz Ay'ın uzun yıllardır kırılamayan bir başka Türkiye rekorunu daha geride bıraktı.

Bekmez Tampere'deki 2018 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 10.000 m pist yürüyüşü mücadelesini 44:17.69'la tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Madalya serisini sürdüren Türk yürüyüşçü, Yeliz Ay'dan devraldığı Türkiye rekorlarına da bir yenisini daha eklemiş oldu. Bekmez'in bir sonraki rekor durağı 2018 Avrupa Şampiyonası'ydı. 20 kilometre mücadelesini 1:31:00'le tamamlayan sporcu, Ay'dan kalan son ülke rekorunu geride bıraktı. 10 km geçişiyle de kendi rekorunu geliştiren Bekmez, yarışı 11. bitirerek Türk atletizm tarihindeki en iyi yürüyüş derecesine imza attı.

Meryem Bekmez 2019'da da hız kesmedi. İspanya'da yapılan IAAF Challenge yarışlarından Gran Premio Cantones de La Coruña'da 20 kilometreyi 1:29:36'yla tamamlayarak bir kez daha Türkiye rekoru kırdı; Türk sporcu bu derecesiyle 2020 Yaz Olimpiyatları barajını da geçerek Olimpiyat vizesi aldı.