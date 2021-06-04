Merve Yorgancılar kim? Orkun Işıtmak eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, ne iş yapmakta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Merve Yorgancılar kim? Orkun Işıtmak eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Merve Yorgancılar kim? Orkun Işıtmak eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Youtuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar bugün dünyaevine girdi. Orkun Işıtmak ile evlenen Merve Yorgancılar merak ediliyor. Peki, Merve Yorgancılar kim? Merve Yorgancılar kaç yaşında ne iş yapıyor?

Youtuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar bugün dünyaevine girdi. Orkun Işıtmak ile evlenen Merve Yorgancılar merak ediliyor. Peki,Merve Yorgancılar kim? Merve Yorgancılar kaç yaşında ne iş yapıyor?

MERVE YORGANCILAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır. Nişanlandıklarını soayak medya hesabından, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullanmıştı.

ORKUN IŞITMAK KİM?

8 Ocak 1996, İzmir doğumlu Orkun Işıtmak, Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu. Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Ocak 2019 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 6.009.847 abone, 1.359.074.830 görüntüleme ve 1.224 video istatistiklerine sahiptir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merve Yorgancılar kim? Orkun Işıtmak eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, ne iş yapmakta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:36:00. #1.15#

title