Merve Yorgancılar kim? Orkun Işıtmak eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Youtuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar bugün dünyaevine girdi. Orkun Işıtmak ile evlenen Merve Yorgancılar merak ediliyor. Peki, Merve Yorgancılar kim? Merve Yorgancılar kaç yaşında ne iş yapıyor?

Youtuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar bugün dünyaevine girdi. Orkun Işıtmak ile evlenen Merve Yorgancılar merak ediliyor. Peki,Merve Yorgancılar kim? Merve Yorgancılar kaç yaşında ne iş yapıyor?

MERVE YORGANCILAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır. Nişanlandıklarını soayak medya hesabından, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullanmıştı.

ORKUN IŞITMAK KİM?

8 Ocak 1996, İzmir doğumlu Orkun Işıtmak, Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu. Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Ocak 2019 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 6.009.847 abone, 1.359.074.830 görüntüleme ve 1.224 video istatistiklerine sahiptir.