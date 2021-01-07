Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç asıl mesleği ne?

Katıldığı televizyon programlarında ve konuşmalarında gündem ve siyaset hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Merve Şebnem Oruç, sosyal medyada ve internette merak konusu oldu. Peki, Merve Şebnem Oruç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği ve alanı nedir?