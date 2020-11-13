Merve Şahin kimdir? CNN Türk Sorgu Sual sunucusu Merve Şahin kaç yaşındadır? Merve Şahin Instagram hesabı
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Merve Şahin kimdir? CNN Türk Sorgu Sual sunucusu Merve Şahin kaç yaşındadır? Merve Şahin Instagram hesabı

13.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:05
Merve Şahin kimdir? CNN Türk Sorgu Sual sunucusu Merve Şahin kaç yaşındadır? Merve Şahin Instagram hesabı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve oldukça popüler olan Sorgu Sual programında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşmeye devam ediyor. Sordukları sorular ve aldıkları cevaplarla gündeme oturan Sorgu Sual programı sunucuları Merve Şahin hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Merve Şahin CNN kimdir?

Türkiye çapında bir üne sahip olan, kamuya mal olmuş kişilere yönlendirilen sorular kadar cevapların da olay olduğu CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sorgu Sual programının sunucuları oldukça merak ediliyor. Sorgu Sual programını Merve Şahin ve Melis Özcan sunuyor. Peki, Merve Şahin kimdir?

MERVE ŞAHİN KİMDİR?

Merve Şahin 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı ise Merve Yolal Şahin'dir. Merve Şahin Beykent Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. Mesleğe ilk adımını ise Star TV Ana Haber'de stajyerlik yaparak başladı.

Star TV'den sonra Bloomberg HT'de stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı.

Kasım 2019'dan beri CNN Türk televizyonunda editör olarak çalışan Merve Şahin, sağlık, eğitim, gündem gibi çeşitli konularda haberlere de imza attı.

Şimdilerde ise Sorgu Sual isimli programı sunuyor.

MERVE ŞAHİN INSTAGRAMI HESABI

Instagram'da kullanıcı adı merveyolalsahin şeklindedir.

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