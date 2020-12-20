MERVE ÖZBEY'İN KIZININ İSMİ BELLİ OLDU

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Hamileliğinde 27'nci haftayı& ; geride bırakan Merve Özbey, kızına koyacağı ismi açıkladı. Şarkıcı, eşi Kenan Koçak'la çocuklarına Elif Özüm adını verecek. Kardı burnunda halini Instagram'dan paylaşan son dönemin en çok konuşulan ismine, nazar boncuğu emojisi yağdı.

Kaynak: Snob Magazin