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Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

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Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Merve Oflaz (33), köpeği ile Etiler'de görüntülendi. Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

Objektifleri görünce, "Beni bu halimle çekmeseydiniz" diyen Merve Oflaz, "Makyajsız halde yakalandım" diyerek güldü.

Tasması olmayan köpeğine, "Kızım bekle" diye seslenen güzel oyuncu köpeğine koşarak yetişmeye çalıştı. Oflaz köpeğinin adını soran muhabirlere, "Adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" yanıtını verdi.

Merve Oflaz, yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.

Merve Oflaz, bir yılı aşkın süredir Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

Merve Oflaz'ın makyajsız hali şaşırttı

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