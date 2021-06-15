Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi
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Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi

Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaşlarını takipten çıktı. Merve Dizdar neden böyle bir hamlede bulundu? İşte gerçekler...

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu.

Ancak Dizdar'ın geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıkması dikkatli hayranların gözünden kaçmadı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması ciddi bir krizin yaşandığı fikrini akıllara getirdi. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" açıklamasını yaptı. (tv100)

Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi
Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi
Merve Dizdar'dan şaşırtan hamle! Tek kalemde sildi

Kaynak: Snob Magazin

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