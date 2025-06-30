Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyyaz Şerifoğlu ile nikah masasına oturan Merve Dinçkol ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile dünyaevine giren Merve Dinçkol'un kim olduğu, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dinçkol'un yaşı, memleketi ve mesleği merak edilirken, evliliğin ardından internette yapılan aramalarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Peki, Merve Dinçkol nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtı…

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu ile evliliğiyle gündeme gelen Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olan Dinçkol, medya sektörüne olan ilgisi doğrultusunda eğitim hayatını bu alanda şekillendirdi.

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İlköğretim ve lise öğrenimini Kadıköy'de tamamlayan Merve Dinçkol, üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde aldı. Mezuniyetinin ardından sektörde deneyim kazanmak amacıyla Lig TV'de staj yaptı.

Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli

Spikerlik kariyerini profesyonel temellere oturtmak isteyen Dinçkol, Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Bu süreç, onun medya dünyasındaki profesyonel yolculuğunun da temelini oluşturdu. Son dönemde hem mesleki başarıları hem de özel hayatıyla dikkat çeken Merve Dinçkol, televizyon dünyasındaki kariyerini hız kesmeden sürdürüyor. Dinçkol, 2025 yılı itibarıyla Kanal D ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunmaktadır.