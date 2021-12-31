Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı! - Haberler Magazin
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Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!

Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, işletmeci sevgilisi Erkan Şen ile Akaretler'deki bir eğlence kulübünden çıkarken görüntülendi. Boluğur, o soruyu duyunca sevgilisiyle birlikte kaçtı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda şarkı söylemek istediğini söyleyen Merve Boluğur, "Bazen ormana gidiyorum, sözler yazıyorum ve kendime ait bir parçayı seslendirmek istiyorum. Bunu Erkan ile birlikte yapabiliriz." diyerek çalışma üzerinde olduğunun müjdesini verdi.

O SORUYU DUYUNCA KAÇTILAR

Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, muhabirlerin "Erkan Bey sosyal medya paylaşımlarınızı kıskanıyor mu?" sorusuna kahkaha atarak ve birbirlerine bakarak "Bu soruyu beğenmedik. Biz artık evimize gidelim" yanıtını verdi.

"İLİŞKİM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Erkan Şen'in kendisine değer verdiğini, ancak yaşadığı aşkla ilgili fazla konuşmayı sevmediğini anlatıp, şöyle konuştu: "Bana gerçekten çok değer veren bir adam, fazla konuşmayı değil yaşamayı seviyorum. Mutluluğum daim olur inşallah!"

Boluğur ve Şen'in neşeli halleri dikkat çekti.

Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!

Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!

Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!

Merve Boluğur ve sevgilisi o soruyu duyunca kaçtı!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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